Gioco e sicurezza. Tutti in piazza con i Supereroi

EMPOLI

Un pomeriggio all’insegna della solidarietà, fra gioco e divertimento, per raccontare la sicurezza ai bambini. Il clou del programma? Tutti con il naso all’insù per assistere alla discesa dal Campanile della Collegiata dei SuperEroiAcrobatici, un momento che saprà colpire la fantasia dei bambini, suscitando anche la curiosità degli adulti. L’idea è di Rego Srl, Società Benefit, che porta in centro a Empoli un tema di grande attualità, quello della sicurezza sul lavoro. Domani in piazza Farinata degli Uberti esperti e professionisti saranno a disposizione dei più piccoli per sensibilizzare sull’argomento. Dalle 16 alle 20 giochi da tavolo incentrati sulla sicurezza come “Trova le differenze“, “Sudoku“, “Labirinto“ e “Trova l’intruso“, accompagnate da un’appassionante storia costruita in diretta da un fumettista, insieme ai piccoli partecipanti. Verrà inoltre organizzata una raccolta fondi grazie alla collaborazione con l’Associazione Sea SuperEroiAcrobatici, organizzazione di volontariato che realizza iniziative ed eventi a favore di bambini e ragazzi in strutture e ospedali pediatrici che anche stavolta non verrà meno alla sua nobile missione.

Si chiama “Empoli, città della Sicurezza“ l’iniziativa promossa dall’azienda empolese Rego e si articolerà in due giornate. Già oggi infatti al Palazzo delle Esposizioni, si terrà un convegno durante il quale sarà dato spazio a relatori, esperti del settore e testimonianze: un modo per riflettere sulle criticità della sicurezza sul lavoro con proposte concrete per migliorarla. Domani invece la giornata sarà tutta dedicata ai bambini con le attività in piazza: i piccoli potranno scegliere di portarsi a casa tanti gadget come le maschere dei supereroi, i gilet ad alta visibilità personalizzati, i palloncini ad elio o un libro che parla di sicurezza, tutto da colorare. La cifra raccolta durante l’evento servirà per una buona causa: acquistare alcuni strumenti e dei giochi per il Reparto di Pediatria e Neonatologia dell’Ospedale San Giuseppe di Empoli.