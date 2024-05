Giglioli, la Lega ha la sua lista. Ecco gli aspiranti consiglieri

C’è la consigliera comunale uscente Carlotta Paolieri e c’è Eliseo Palazzo, consigliere nella vicina Certaldo. Ma ci sono anche Angelo Fiore, Antonio Scimmi, Silvia Salvadori, Giorgio Biondi, Daniela Bonfanti, Isadora Burgassi, Maria Rita Catoni, Gerardo Schiera, Carlino Carlini, Francesca Casaburi, Irene Mahan, Gabriele Spano, Elisabetta Sordi e Luca Gencarelli. Sono i candidati al consiglio comunale per la Lega che supporteranno Susi Giglioli, secondo l’elenco definitivo presentato alla commissione elettorale ed approvato. L’attuale capogruppo del Carroccio rappresenterà la coalizione di centrodestra alle prossime comunali e se la vedrà con altri quattro concorrenti: Francesca Giannì (centrosinistra), Fabrizio Macchi (Movimento 5 Stelle ed Europa Verde), Johnny Qazimi ("Castellani per il Cambiamento") e Stefano Burgassi ("Castelfiorentino di tutti"). Adesso, la competizione elettorale può dirsi a tutti gli effetti entrata nel vivo. "Come candidata sindaco ho l’onore di rappresentare tutta la coalizione a Castelfiorentino in un contesto dove vige ancora un diffuso timore a schierarsi contro il consolidato potere politico – aveva ribadito Giglioli –. Per questo la dimostrazione che hanno dato i nostri candidati non è solo di una condivisione di un progetto politico, ma è una dimostrazione di coraggio e di libertà".