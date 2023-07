Giglioli attacca "Idee bocciate sulla sicurezza"

I recenti interventi alla Festa dell’Unità di Castelfiorentino del presidente del Pd Stefano Bonaccini e del senatore Dario Parrini, soprattutto sui temi della sicurezza e dell’immigrazione, non hanno lasciato indifferente Susi Giglioli (nella foto), capogruppo della Lega Castelfiorentino. "Come non essere d’accordo con Bonaccini quando sostiene che chi non ha titolo di stare sul nostro territorio deve essere espulso? Ma forse non è stato informato – dichiara Giglioli – che proprio la giunta di Castelfiorentino recentemente si è espressa contro l’ampliamento dei Cpr anche in Toscana, strumenti necessari proprio all’operazione che lui pubblicizza".

E ancora: "Nello stesso siparietto il collega Parrini si scaglia contro il provvedimento delle Ong che indubbiamente, come lui dice, “salvano vite” – prosegue la capogruppo della Lega Castelfiorentino – non ravvedendo però che tali organizzazioni non agiscono per disinteressato spirito di volontariato, ma trasportano persone nel nostro paese senza essere responsabili di chi scenderà a terra minando la nostra ormai incontrollabile sostenibilità sociale".

Poi Giglioli rivendica le azioni fatte: "La Lega in quattro anni di opposizione ha fatto innumerevoli proposte all’amministrazione locale, cercando di condurre il confronto politico in modo costruttivo, proposte che puntualmente sono state respinte – conclude –. Pertanto rispediamo al mittente le accuse di strumentalizzazione e sopratutto il ridicolo e ripetuto tentativo del Sindaco di riversare la responsabilità della deriva culturale del paese che lui amministra da quasi 10 anni, sul governo in carica".