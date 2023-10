Giappone da bere. Alla scoperta del buon sakè

CERTALDO

Il Giappone non è poi così lontano grazie all’evento di lunedì prossimo a Certaldo dedicato al sakè, fermentato che viene prodotto utilizzando riso, acqua, koji (un fungo che serve a trasformare l’amido del riso in zuccheri semplici) e lieviti. A partire dalle 15, a Casa Boccaccio prenderanno la parola il sindaco Giacomo Cucini, il vicesindaco di Kanramachi Hitoshi Moridaira, la dottoressa Mariko Shikakura, capo ufficio culturale e stampa dell’Ambasciata del Giappone in Italia. A seguire gli interventi della professoressa Maria Gioia Vienna (Università per Stranieri di Siena) e del signor Yoshihiko Nishioka (Maestro di sakè). Coordina Lido Orsi, consigliere comunale con delega ai gemellaggi. Traduzione a cura di Miyoko Inaba, rappresentante di Kanramachi a Certaldo.

Durante il pomeriggio sarà possibile conoscere e approfondire il metodo di produzione del sakè ed il suo legame con la cultura giapponese, anche attraverso la degustazione. Il sakè è molto più di una semplice bevanda alcolica: è un pilastro fondamentale della cultura giapponese, ricco di storia e significato. Questo liquore di riso ha radici che risalgono a più di 2.000 anni fa. È spesso utilizzato in celebrazioni e rituali religiosi, come le cerimonie Shinto e i matrimoni. L’iniziativa è organizzata dal Comune di Certaldo e dal Comune di Kanramachi nell’ambito delle celebrazioni per i 40 anni di gemellaggio con la città nipponica.

"Dopo 40 anni la comprensione reciproca dei Comuni è diventata notevolmente più profonda - sottolinea il sindaco di Kanramachi Shoichi Shigehara -. Ringrazio sentitamente tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa iniziativa, che credo possa essere il primo passo verso nuovi scambi". Il sindaco di Certaldo, Giacono Cucini aggiunge: "Siamo molto felici di questo evento. Il sakè ha un ruolo importante, anche perché ha una grande valenza sociale. Spesso infatti viene condiviso in occasioni speciali o durante incontri informali tra amici e colleghi. Non avremmo potuto scegliere occasione migliore per stringere ulteriormente il nostro legame con Kanramachi".