Giannì, ascolto e partecipazione. Continua il tour nelle frazioni

Il Pd di Castelfiorentino continua con le iniziative di prossimità nel capoluogo e nelle frazioni. Per il segretario cittadino Gabriele Romei "tutta la squadra è al lavoro a sostegno della nostra candidata Francesca Giannì, in rappresentanza del centro sinistra castellano: piazze, parchi, circoli, tutti i quartieri sono stati toccati o lo saranno a breve, siamo stati a Petrazzi giovedì scorso e questa settimana seguiranno Cambiano domani e Castelnuovo venerdì 24, ma ancora tanti sono gli incontri in programma nelle prossime settimane in centro e in periferia".

Momento clou di questa settimana il pranzo di domenica 26 maggio con la candidata Francesca Giannì e con tutte le forze politiche e civiche che la sostengono al Palazzetto Nedo Betti in viale Roosevelt 36 alle 12.30 (per prenotazioni 353 4439717).

"La campagna elettorale è una straordinaria occasione di incontro e il partito democratico non si sta tirando indietro – commenta la stessa Giannì – i cittadini ci parlano dei loro problemi e delle loro aspirazioni con molta schiettezza e sincerità. Le nostre risposte lo sono altrettanto: quando si conosce il territorio, le sue dinamiche, le opportunità che può dare le soluzioni che si trovano sono efficaci e di lungo periodo. E questo al di là di facili slogan che si sentono in giro, slogan che possono sicuramente avere appeal, ma che non risolvono concretamente i problemi delle persone. Oltre al segretario Romei vorrei davvero ringraziare tutta la squadra impegnata con me in questi giorni: Ilaria Angiolini, Enea Beshaj, Silvia Callaioli, Silvano Comanducci, Fabrizio Corsi, Caterina Dani, Daniele Di Lucia, Federico Fioravanti, Marta Longaresi, Eleonora Morreale, Chiara Niccoli, Giulia Sireci, Fabio Tinti, Rosanna Ulivieri e Yazid Zenarti (Zizze)".