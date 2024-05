Giannì allarga la squadra. Sinistra e Azione con il Pd

Sinistra Italiana ed Azione sosterranno la corsa di Francesca Giannì alle prossime elezioni amministrative di Castelfiorentino, supportando il Partito Democratico nell’allargare i confini della coalizione di centrosinistra. Lo ha annunciato il comitato "Una Città per vivere – Francesca Giannì Sindaca", comunicando l’esito positivo dei confronti fra le parti iniziati a partire dallo scorso febbraio. E culminati con due accordi programmatici: entrambe le formazioni alleate schiereranno i rispettivi candidati nelle liste dei candidati al consiglio. L’intesa con Sinistra Italiana verte in particolare su aree tematiche quali sanità, servizi pubblici e servizi per le famiglie. "Giannì ha dimostrato notevoli capacità di dialogo e apertura verso le nostre istanze caratterizzanti – il commento di Nicola Ferraro, referente di SI – e rientra nel solco del progetto politico che stiamo portando avanti, come Sinistra Italiana dell’Empolese Valdelsa, di fare emergere una sinistra di governo e organizzata necessaria anche a Castelfiorentino".

L’accordo con Azione si basa invece su sicurezza, decoro urbano ed attenzione alle imprese. "Con il nostro contributo cercheremo di migliorare quegli aspetti che riteniamo perfezionabili – il pensiero di Luca Ferrara, referente di Azione – lavorando per accrescere la sensazione di sicurezza in città e per stimolare il mondo del commercio e delle attività produttive". A questo punto, nei prossimi giorni dovrebbero essere presentati gli aspiranti consiglieri che supporteranno la corsa della candidata di centrosinistra, in vista della contesa elettorale del mese prossimo. "Due accordi che nascono dall’adesione all’idea di una Castelfiorentino che diventi sempre più una città per vivere bene, con servizi, con un lavoro appagante, in un ambiente sano e sicuro – ha detto Giannì – un segnale di apertura e coesione politica che pone le basi per un lavoro di condivisione verso il prossimo mandato amministrativo".

Giovanni Fiorentino