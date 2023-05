Giallo Mare Tre spettacoli per i più piccoli

EMPOLI

La settimana che è appena iniziata è quella della sesta edizione di “Leggenda Festival“, la rassegna che si terrà da giovedì a domenica prossimi nella nostra città. Quattro giorni di incontri con autori, laboratori, letture ad alta voce, tavole rotonde, mostre, spettacoli e molto altro. Proprio per quanto riguarda le produzioni teatrali è alqunto ricca l’offerta proposta dalla compagnia empolese Giallo Mare Minimal Teatro. Tra i primi spettacoli che verrano presentati troviamo “Il grande gioco dell’oca teatrale e mappe sonore“ con Adriana Zamboni, all’interno del quale si potranno ascoltare le sonorizzazioni e vedere “opere d’arte” realizzate dalle classi di scuola dell’infanzia e primaria durante i percorsi teatrali condotti proprio da Giallo Mare Minimal Teatro. Inoltre si potrà partecipare al ’gioco dell’oca’, le cui caselle sono state disegnate da piccoli allievi delle scuole empolesi, con l’attrice Adriana Zamboni che guiderà gli alunni a fronteggiarsi in piccole scene teatrali. Oltre a giovedì dalle 14 alle 18 lo spettacolo sarà ripetuto al Palazzo delle Esposizioni anche venerdì col medesimo orario e sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18.

Spazio poi anche ad una delle ultime produzioni targate Giallo Mare, sempre al Palazzo delle Esposizioni, “L’Omino dei sogni“. Si tratta di una lettura recitata e divertente con figure animate, da un testo di Renzo Boldrini liberamente tratto dall’opera omonima di Gianni Rodari e da “Quando avevo paura del buio“ di Mireille D’Allancè, con Alice Bachi, immagini di Daria Palotti ed effetti vari e tecnici di Roberto Bonfanti. In questo caso si va in scena giovedì alle 17 e alle 18.30 nella saletta rossa, sabato alle 11, alle 17 e alle 18.30 sul palco centrale e domenica alle 10.30 e alle 16 sempre sul palco centrale. Infine, la performance itinerante “A spasso con Alice“, una passeggiata con racconto e figure, a cura di Vania Pucci. La storia di Alice nel suo paese delle meraviglie si dipana per le strade di Empoli con partenza dal Chiostro degli Agostiniani. Le date sono giovedì e venerdì alle 17, sabato alle 11 e alle 17 e domenica alle 11 e alle 16. Per informazioni e prenotazioni chiamare lo 0571 81629 o scrivere a [email protected]