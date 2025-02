Giallo al contrario. Chi è la vittima di Giacomo?

VINCI

Sarà lo spettacolo "Le cose che ti fanno sentire vivo", scritto e diretto da Luca Guerini, ad aprire domani alle 21 la prima edizione della stagione di prosa al Teatro di Vinci. Una rassegna curata dalla compagnia Skenexodia, con lo stesso Guerini nelle vesti di direttore artistico, che porterà nel borgo di Leonardo spettacoli che stanno girando da anni l’Italia riscuotendo ovunque successo di pubblico e critica. "Voglio uccidere qualcuno, così, per il gusto di farlo... consapevole che non sarò punito in questa o nell’altra vita". Inizia così il monologo "Le cose che ti fanno sentire vivo", il cui protagonista, un adolescente di nome Giacomo interpretato da Vincenzo Filice, prima di suicidarsi decide infatti di uccidere una persona. In un giallo classico ci sono una o più vittime e vengono passati in rassegna tutti i possibili colpevoli. Sta al lettore provare a interpretare gli indizi e scovare l’assassino. Qui è esattamente il contrario, un audace e originale rovesciamento della prospettiva: ci sono numerose potenziali vittime per ognuna delle quali esiste un movente più o meno solido. E il gioco è proprio nello scoprire chi sarà la vittima.

Lo svelamento avviene per sottrazione progressiva: poco a poco scartiamo i vari indiziati fin quando non ne resta che uno solo e a posteriori ci si accorge che non poteva che essere che lui, o lei, la vittima. Il prossimo appuntamento sarà il 22 marzo con "Il cuore nonostante", ancora scritto e diretto da Guerini, che vedrà protagonisti sul palco Romano Talevi e Roberta Sarti. Poi il 3 aprile toccherà a "L’ultimo giorno del circo", sempre di Guerini, con Alessandra Viganò e Vincenzo Filice mentre il 18 maggio gran finale con "Il mirandolina, il cavaliere, il marchese e il conte", ispirato a "La Locandiera" di Goldoni con Antonio Di Girolamo, Vincenzo Filice, Isacco Bugatti e Romeo Tofani. Per prenotazioni ci si può rivolgere al numero di telefono 338 4116671 tramite messaggi whatsappp, oppure acquistando i biglietti direttamente online sul sito web www.liveticket.it/skenexodia.