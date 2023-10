Gestione dei piani Pnrr. Si cerca uno specialista

ll Comune ha indetto una selezione, per soli titoli e colloquio, per l’assunzione di una unità di personale a tempo determinato e pieno nell’area funzionari elevata qualificazione, profilo di ’Specialista in attività tecniche’. Si cerca dunque una figura che deve essere in possesso di specifiche professionalità tecniche per attuare dei progetti previsti dal Pnrr, il piano nazionale di ripresa e resilienza. La domanda di partecipazione può essere trasmessa esclusivamente con modalità telematica entro il 7 ottobre da casella di posta elettronica certificata all’indirizzo Pec comune.fucecchio@postacert.toscana.it. La domanda deve essere debitamente sottoscritta dal candidato anche con firma digitale legalmente riconosciuta. La valutazione dei curricula e i colloqui saranno effettuati da apposita commissione esaminatrice. Per la valutazione del curriculum e dei titoli di ciascun candidato, la commissione potrà attribuire un punteggio da un minimo di 2130 a un massimo di 3030.