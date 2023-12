Genio in mostra. Si ampliano i contenuti

Sempre più Leonardo… a Vinci. Sappiamo già che adesso, nel percorso del Museo Leonardiano, si accede all’esposizione delle riproduzioni delle opere più rappresentative del Genio del Rinascimento. Ebbene: questa esposizione verrà presto completata. Il Comune ha appena stanziato, a tal proposito, oltre 12mila euro. Si tratta del completamento della sezione didattico-espositiva ’Leonardo e la pittura’. La somma - si precisa nel provvedimento - sarà esigibile nel 2024; a Vinci, la stagione di fatto è 12 mesi su 12, ma ci sta che a primavera i visitatori possano avere a disposizione la collezione a tutto tondo. Come spiega la scheda del Museo, negli spazi espositivi di via Roma, - attrezzati ad hoc in tempi recenti - l’esposizione didattica presenta le riproduzioni ad alta risoluzione e a grandezza naturale di tutti i dipinti e di alcuni disegni di Leonardo, "donando al visitatore la straordinaria impressione di trovarsi a tu per tu con i capolavori del Genio riuniti in un’unica sede espositiva".

Dal punto di vista didattico ad ampio raggio, ad esempio, questa esposizione è estremamente preziosa. E lo è anche dal punto di vista culturale-turistico. "Alle riproduzioni dei capolavori che consentono un’affascinante visione d’insieme del percorso pittorico del Vinciano, si alternano installazioni didattiche e video esplicativi che propongono interessanti spunti di approfondimento sulle opere stesse", prosegue l’illustrazione del Museo. Che dunque nel corso del 2024 si presenterà più ricco di contenuti. Superfluo forse dire che dalla primavera 2024, non così distante ormai, e all’indomani di quelle che sembrano positive feste di Natale, ci si attende davvero tanto nella patria del Genio.

Andrea Ciappi