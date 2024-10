Gemellaggio fra Copernico e Leonardo

Una collaborazione nel nome di Leonardo e Copernico per un legame culturale che guarda anche al turismo. Ma il Genio e il matematico polacco si sono mai incontrati? Del loro incrocio non ci sono tracce documentate ma in ’Ostrakon’, il libro di Krzysztof Czyżewski, la cosa è accaduta. Testimoni anche Daniele Vanni, sindaco di Vinci, e Clarissa Pasquali, consigliera comunale con deleghe alla promozione turistica e alle tradizioni popolari, che dal 17 al 19 ottobre scorsi sono stati in visita istituzionale a Toruń, città polacca dove Copernico è nato nel 1473. Con questo ’input’ letterario, Toruń e Vinci si sono incontrate per porre le basi di una collaborazione culturale fra loro. Ad accogliere Vanni e Pasquali è stato Paweł Gulewski (a destra nella foto con Vanni), sindaco di Torùm, insieme ad Aleksandra Iżycka, promotrice dell’incontro e all’autore del libro. "Siamo all’inizio di un percorso molto importante per le nostre città. Abbiamo concordato che avvieremo uno scambio: i rappresentanti di Toruń si recheranno a Vinci ad aprile 2025, quando si svolgeranno eventi legati a Leonardo e alle sue imprese. Vogliamo creare un progetto, che potremmo iniziare con una conferenza scientifica in modo che i ricercatori che si occupano di Leonardo e Niccolò possano parlare tra loro dei loro risultati. Vogliamo anche realizzare uno scambio giovanile e culturale" ha detto Paweł Gulewski. "Penso che questo incontro apra un nuovo capitolo per le nostre città. Toruń e Vinci hanno visto la nascita di persone che hanno rivoluzionato i loro tempi e con le loro scoperte hanno influenzato i nostri giorni" ha aggiunto Daniele Vanni.