Gabry Ponte inaugurerà il Beat Festival

Avvio con il botto il prossimo 24 agosto per la nona edizione del Beat Festival al Parco di Serravalle a Empoli. L’associazione Beat 15, organizzatrice della manifestazione che quest’anno accompagnerà la fine dell’estate per sette giorni spalmati su due settimane (dal 24 al 28 agosto e dal 31 agosto al 2 settembre), ha infatti ufficializzato la presenza del Dj e Producer italiano Gabry Ponte per il grande opening party della serata inaugurale. Gabriele Ponte (15 Milioni di ascoltatori mensili su Spotify, #361 nel mondo) vanta una candidatura ai Grammy e numerosi dischi di platino in tutto il mondo. Gabry ha raggiunto più di 3 miliardi di streams su tutte le piattaforme. Nel 1998 produce Blue (da ba dee), il singolo di debutto con gli Eiffel 65, che scalerà le classifiche mondiali e venderà oltre 8 milioni di copie; il loro primo album Europop vende altre 4 milioni di copie. Nel 2000 vince gli European Music Awards come "Miglior Artista Italiano nel mondo". Nel frattempo, Gabry comincia la sua carriera solista e i suoi primi singoli e remix compaiono da subito nelle classifiche europee. Nel 2014 entra nella classifica dei Top 100 Dj al numero 61, restando l’artista italiano con il ranking più alto di sempre in questa classifica. Nel 2021 co-produce il successo europeo "Thunder" (oltre 360 milioni di stream su Spotify) insieme al giovane produttore austriaco Lum!X e Prezioso. Non solo, Thunder appare nella famosa Billboard Top200 del 2021, un prestigioso traguardo che Gabry Ponte aveva già raggiunto nel gennaio 2000 con i Blue (Da Ba Dee) insieme al suo gruppo Eiffel65. Pochi mesi dopo la sua uscita, "Thunder" è già disco di platino in Svezia, Italia, Norvegia e Paesi Bassi. "Thunder" conta inoltre copiosi passaggi radio in tutta Europa, confermando la potenza e l’apprezzamento di questo disco che presto diviene un successo del 2021. La prevendita ufficiale dei biglietti per il concerto di Gabry Ponte è iniziata ieri sui circuiti Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket. Il live di Gabry Ponte va quindi ad aggiungersi a quelli già annunciati di Villabanks ed Ele A per il 25 agosto, della band britannica The Struts per il giorno successivo e dei Franz Ferdinand per la chiusura del 2 settembre. Per info consultare il sito www.beatfestival.net.