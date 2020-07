Empoli, 17 luglio 2020 - Un uomo di 45 anni è stato arrestato dopo aver tentato un furto nell'abitazione di un agente del commissariato di Empoli (Firenze), sfociato poi in una rapina impropria con lesioni ai danni del padrone di casa. I fatti sono accaduti nel pomeriggio di giovedì: il poliziotto era in casa e libero dal servizio.

Sentiti dei rumori è andato a controllare scoprendo e riconoscendo il ladro, gravato dall'obbligo di firma proprio al commissariato empolese per altri reati commessi in precedenza.

Il malvivente ha dato vita così a una colluttazione durante la quale ha minacciato l'agente con un'anfora di terracotta che era in giardino. Sul posto sono intervenuti i colleghi della polizia per arrestare l'uomo, poi condotto nel carcere fiorentino di Sollicciano. Sia il padrone di casa che il ladro sono stati comunque visitati e medicati in pronto soccorso successivamente all'intervento degli agenti del commissariato.