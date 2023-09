Furto al consigliere Masi: "Mi hanno rubato la bici"

EMPOLI

L’amara sorpresa arriva a fine partita e non ha a che fare con il risultato. E’ rimasto a piedi, Leonardo Masi, tifoso empolese e consigliere comunale di Buongiorno Empoli-Fabrica Comune. "Di ritorno dallo stadio dopo Empoli - Inter - racconta - mi sono fermato a fare un saluto ai compagni dell’Anpi alla festa Io Resisto al Palazzo delle Esposizioni. Una bella domenica, sia per la partita (credo che l’Empoli abbia giocato bene rispetto alle ultime prestazioni) sia per tutte le iniziative che ci sono state in città nel corso della settimana". Peccato che qualcuno abbia guastato la festa.

"Mentre facevamo due chiacchiere post pranzo a Io Resisto - spiega Masi - mi hanno rubato la bicicletta legata pochi metri più in là, alla cancellata d’ingresso del Palazzetto". A far gola al ladro di biciclette, una city bike stile vintage del valore di circa 250 euro che Masi utilizzava abitualmente da un paio di anni per gli spostamenti in città. "Avevo parcheggiato la mia bici alla cancellata, accanto all’ingresso del cortile, con tanto di lucchetto. Un’ora e mezzo dopo sono tornato e ho ritrovato solo il lucchetto. Non è un caso isolato. Parlando con i compagni, sono saltati fuori almeno tre casi in meno di un anno nello stesso punto". Il dispiacere è anche per la sciarpa dell’Empoli, che Masi aveva sistemato nel portapacchi. "Anche questo - conclude Masi - fa parte della questione sicurezza. La sicurezza la si declina sempre come il rischio che la nostra incolumità personale sia minata, con il timore di essere aggrediti. Ma sicurezza è anche sentirsi liberi di girare una domenica in città in sella alla propria bici, senza subire furti". E siccome la speranza è l’ultima a morire, il consigliere empolese lancia un appello. "Se per caso qualcuno la vede, può avvertirmi?". La due ruote è quella in foto, senza cassetta e faro anteriore però: nel tempo sono stati trafugati anche quelli.

Y.C.