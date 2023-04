Furti, truffe e raggiri Gli anziani nel mirino

EMPOLESE VALDELSA

Anziani, ma anche persone sole o con parenti lontani, soggetti fragili. Sono tornati obiettivo di ladri e truffatori. Da tempo non si registravano sul territorio episodi di furti con destrezza o effettuati con l’inganno, ma ultimamente il fenomeno è tornato alla ribalta. È di ieri mattina il tentativo di introduzione di una sedicente infermiera in una abitazione di un anziano nella zona dell’ex pretura di Empoli. "È successo a mio padre – racconta Leonardo Bartalucci – Intorno alle 8 sente suonare al campanello. Una donna si presenta dicendo di essere lì per delle punture. Lui però non ha abboccato e l’ha cacciata. È invece andata peggio a un altro anziano signore, sempre residente in quel quartiere, che si è visto sfilare dal polso un vecchio orologio d’oro". Tentativi di furto, ma anche azioni andate a segno si sono registrate nei giorni scorsi pure a Cerreto Guidi. In un caso la vittima, una 61enne, è stata avvicinata da una donna che con la ’tecnica dell’abbraccio’ ha provato, non riuscendoci, a sottrarle l’orologio. Nell’altro caso invece il furto si è consumato: un uomo di 77 anni è stato derubato della propria collanina d’oro con ciondolo. Non appena se n’è accorto ha sporto denuncia ai carabinieri. Proprio per mettere in guardia sul fenomeno l’Arma sta organizzando incontri mirati e capillari sul territorio. Gli uomini della Compagnia di Empoli interverranno nelle chiese al termine della messa, nei circoli, nei centri anziani e nei luoghi di ritrovo mettendo in guardia le potenziali vittime e dando loro consigli importanti per evitare truffe e raggiri.

Irene Puccioni