Furti in casa, riconsegnato un casco firmato da Valentino Rossi

Quando lo scorso novembre la banda di ladri aveva fatto irruzione nell’abitazione di Cerreto Guidi per saccheggiarla aveva portato via anche quel cimelio sportivo: un casco da motociclista autografato da Valentino Rossi. I proprietari, grandi appassionati di motociclismo, erano increduli quando i carabinieri hanno dato loro la notizia che il casco era stato ritrovato, così come tutti gli oggetti in oro sottratti dalla cassaforte durante il colpo. Il tutto è stato recuperato e riconsegnato all’esito di un’importante operazione tesa al contrasto di furti in abitazione dai Carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Firenze, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, che ha permesso di sgominare una banda formata da quattro persone, tutte italiane, che aveva messo a segno nei mesi scorsi sette colpi nei comuni di Impruneta, Bagno a Ripoli, Scandicci, Cerreto Guidi e Prato. I malviventi erano stati bloccati dai militari all’interno di un Bed & Breakfast di Follonica.