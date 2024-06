Anziani nel mirino di una ladra. "Si avvicina offrendo massaggi poi sfila il rolex dal polso"

Montelupo Fiorentino (Firenze), 19 giugno 2024 - Il tam tam corre sui social con lo scopo di mettere in guardia tutte le altre potenziali vittime. Da qualche giorno a Montelupo Fiorentino si stanno verificando casi di furti con destrezza o tentativi di scippo andati a vuoto. L’ultima segnalazioni risale a lunedì scorso. P.F., 78 anni, una delle vittime scampate per poco al furto del suo rolex, racconta cosa gli è successo mentre era in compagnia della moglie. "Erano circa le 10.30 ed ero appena uscito dal distretto sanitario con mia moglie quando una una donna, che avrà avuto tra i 25 e i 30 anni, vestita con una tunica marrone, parlando un buon italiano, mi ha avvicinato con svariate scuse. Prima ha chiesto indicazioni stradali e poi si è offerta per un massaggio dichiarando che fosse molto brava a farli. Al mio rifiuto si è avvicinata ancora di più, quasi per volermi baciare e con grande destrezza mi ha sfilato l’orologio, un rolex, che avevo al polso. Ho sentito un clic e me ne sono immediatamente accorto perché ho sentito il braccio molto più leggero. Istintivamente l’ho afferrata con forza per un braccio dicendole di ridarmi subito l’orologio. Lei me lo ha buttato in macchina perché avevo lo sportello aperto, si è divincolata e poi è scappata via. Subito dopo sono andato a sporgere denuncia ai carabinieri e ho anche segnalato il fatto ad una vigilessa che ho incrociato per strada".

L’episodio non sembra affatto isolato perché tra i commenti al post del 78enne compare quello della figlia di un’altra presunta vittima che ricorda un fatto accaduto un paio di mesi prima sempre nella zona del distretto saniatrio. "Sarà la stessa che circa due mesi fa sempre nei pressi della Asl ha sfilato la collana a mia madre con la scusa, dei massaggi. Andate dai carabinieri a far denuncia".

Le segnalazioni intanto continuano e sono sempre più circoscritte e dettagliate. "È successo anche a Fibbiana – riferisce un’altra testimone intervenendo nella ’conversazione’ sui social –. La donna è alta un metro e 65, ed è sui 35 anni. Ha derubato un ottantenne proponendogli compagnia. Gli ha rubato la collana d’oro".

Da quanto raccontato dai vari utenti della rete sembra proprio che da un po’ di tempo a questa parte una giovane donna dai modi molto gentili e affabili, ma dalle intenzioni tutt’altro che caritatevoli, sia diventata l’incubo delle persone più anziane e fragili. In tutte le varie segnalazioni si ritrova lo stesso modus operandi: lei che si avvicina e si propone per dare un aiuto, offrire compagnia o un rilassante massaggio; la vittima, distratta dalle attenzioni della donna, non si accorge di tutto il resto. Con grande destrezza la presunta ladra riesce a sottrarre oggetti preziosi e poi a far perdere le proprie tracce.