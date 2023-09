Funzionario in attività culturali. Ecco il concorso del Comune

Una nuova opportunità professionale nel settore cultura. Il Comune di Montelupo Fiorentino cerca un "Funzionario in attività culturali" per il servizio Affari Generali. Il bando di concorso è già stato pubblicato: per fare domanda c’è tempo fino al 23 ottobre. Si tratta di un concorso pubblico per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato. La persona scelta ricoprirà il ruolo di esperto nella conservazione e gestione delle collezioni museali e dovrà, pertanto, avere competenze nell’ambito della conservazione, fruizione e gestione dei beni culturali e delle raccolte museali. Il candidato si occuperà della sicurezza, gestione e valorizzazione delle collezioni, con particolare riferimento al patrimonio archeologico, storico e contemporaneo del territorio e del Sistema Museale di Montelupo Fiorentino. Il bando è consultabile sul sito istituzionale del Comune.