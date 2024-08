Fulvio Grimaldi racconta la guerra

Momento di riflessione culturale quello organizzato a Gambassi Terme per questo pomeriggio. Alle 18 presso il parco comunale, lato loggette, sarà infatti ospite il giornalista e reporter di guerra, Fulvio Grimaldi (nella foto) che condividerà la sua esperienza presentando il suo ultimo libro "Uno sguardo dal fronte". Il volume accompagna il lettore dai primi ricordi di vita di Grimaldi nella Germania nazista, al suo primo incontro con le forze armate anglo-americane, passando alle sue esaustive testimonianze che forniscono un quadro completo e imparziale negli scontri sociali e nelle guerre d’aggressione (Palestina, Irlanda del Nord, Corno d’Africa e America Latina), giungendo poi alle guerre del nuovo secolo, dalla Jugoslavia all’Iraq, dall’Iran all’Afghanistan, dalla Libia alla Syria e a Israele, dove la professione di inviato di guerra indipendente diventa illegale. Un testo imprescindibile per comprendere gli snodi centrali del Novecento, raccontati dalla voce schietta e autentica di un testimone sempre in prima linea presso gli scenari che hanno cambiato le sorti del mondo. Grimaldi, giornalista per Rai e Bbc, è noto in tutta Europa per i suoi scoop giornalistici e la sua impareggiabile conoscenza geopolitica, maturata in oltre settant’anni di esperienza sul campo. L’incontro è stato organizzato dalla locale associazione Lucidamente.