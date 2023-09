Fucecchio, cambio pediatra, come scegliere il nuovo medico

Cessa l’attività dal primo ottobre il dottor Giovanni Paci, noto e stimato pediatra di libera scelta nel Comune di Fucecchio. In sostituzione è stato dato l’incarico provvisorio alla dottoressa Giulia Cinelli, che resterà fino alla nomina del medico titolare. I bambini in carico al dottor Paci – spiega una nota – saranno assegnati automaticamente al nuovo pediatra, pertanto i genitori non dovranno provvedere ad effettuare alcuna scelta. Nel caso in cui i genitori non volessero far assistere i figli da tale medico possono effettuare una nuova scelta tra i medici disponibili. Gli iscritti all’anagrafe sanitaria dell’ Usl Toscana centro possono effettuare la scelta anche da casa tramite da Pc, tablet e smartphone consultando il portale Open Toscana ed accedendo con tessera sanitaria attiva o con Spid, oppure utilizzando l’app Smart. In alternativa il cambio medico può essere effettuato inviando il modulo di richiesta (scaricabile dal sito uslcentro.toscana.it) compilato e corredato di copia di documento di identità all’indirizzo mail: [email protected]. La scelta del medico può essere effettuata anche recandosi al distretto di riferimento oppure tramite i Totem PuntoSi.