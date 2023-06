Frontale tra camper e auto. Gravissimo un uomo di 54 anni

Montespertoli, 3 giugno 2023 – Bruttissimo frontale tra un camper e un’auto, dove ad avere la peggio è stato l’autista della vettura che è stato trasferito in gravi condizioni con l’elisoccorso Pegaso al centro traumatologico ortopedico di Careggi.

L’incidente è avvenuto intorno alle 14.30 di ieri nel comune di Montespertoli, appena fuori dal centro abitato, lungo la Volterrana sud sp 4. A quanto appreso il camper stava salendo dalla frazione di Baccaiano verso il capoluogo mentre l’autovettura stava viaggiando in direzione opposta. Per cause che sono in corso di accertamento, i due mezzi si sono trovati l’uno di fronte all’altro e l’impatto è stato inevitabile. Alla guida del caravan si trovava un turista americano con la famiglia a bordo. Sull’auto, una Fiat Tipo, il conducente era solo.

Cosa sia accaduto pochi istanti prima dello scontro è al vaglio dei carabinieri che sono intervenuti, insieme alla polizia municipale dell’Unione dei Comuni. Sono stati allertati anche i vigili del fuoco del distaccamento di Petrazzi, ma giunti sul posto non hanno dovuto effettuare l’intervento perché il corpo del conducente della vettura era già stato estratto dall’abitacolo e affidato alle cure dei sanitari. Viste le gravi ferite riportate dal 54enne è stato richiesto l’intervento di Pegaso. L’elicottero è ripartito alla volta di Careggi in codice rosso.

i.p.