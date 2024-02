Frane, la (lunga) lista delle priorità. Adesso cantieri in via di Lucciano. Scattano le chiusure al traffico

Sono cominciati i lavori di rifacimento di via di Lucciano, nel fragile territorio di Montespertoli, una delle (tante) strade locali nella ‘list’ del Comune che deve essere salvata dalle frane. Il relativo progetto era stato approvato lo scorso autunno, al pari di altri analoghi: ad esempio, via di Ortimino. Per questi ultimi interventi la previsione di spesa è nell’ordine delle decine di migliaia di euro. Via di Lucciano è una strada collinare che si stacca dal crinale di San Quirico (incrocio con la Sp 81 della Romita) e raggiunge il fondovalle Pesa a Ponterotto, altezza della vasta zona produttiva che è subito oltre il confine con San Casciano. Serve anche alcuni villaggi e strutture ricettive. Insomma: è sì una strada locale, ma assai importante. Da questi giorni sono al primo marzo ci sono dei ‘severi’ provvedimenti che riguardano la viabilità, in particolare la chiusura al traffico dall’innesto con via Romita a San Quirico sino al civico 45 (ordinanza ogni giorno dalle 8 alle 18). Poi, il divieto di sosta, il limite di velocità assai basso, a 20 chilometri orari. Sul posto, apposita segnaletica.

Itinerari alternativi da San Quirico verso il fondovalle: in sostanza, c’è la possibilità di arrivare a San Pancrazio, immettersi sulla Sp Certaldese e scendere nel fondovalle Pesa verso Ponterotto, dove si incontra la nuova rotatoria che (a sinistra) re-indirizza verso via di Lucciano attraverso la zona industriale. Infinitamente più lungo il percorso da Cerbaia. Si vedrà, poi dove si spostano i lavori. Come detto, la lista delle strade sotto osservazione è da spesa al supermercato: come si sa, molti interventi sono stati compiuti in questi ultimi anni. Diversi sono in corso, in paese e nelle aree rurali: via Gigli, via delle Mimose, via Lucardese, via di Montelupo; si dovrà lavorare anche su via di San Vincenzo (con tratti che presentano buche molto pericolose, ‘radiografia’ fatta anche in consiglio comunale) e via di Montegufoni. In sintesi: c’è parecchio da fare, e per farlo il Comune cerca di attingere anche a fondi regionali e statali.

A.C.