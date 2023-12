Frane causate dal nubifragio. Sono tanti i nodi sul territorio. Il Comune stanzia oltre un milione

Un milione e duecento mila euro. Questa la cifra stanziata dal Comune di Vinci in somma urgenza per il ripristino del territorio dopo l’alluvione dello scorso 2 novembre. Numerose, infatti, le frane che si sono create sul territorio collinare intorno al borgo di Leonardo, in segutio al nubifragio che si è abbattuto su gran parte della nostra regione poco più di un mese fa. L’intervento più importante a livello di risorse è quello che riguarda la strada per Faltognano, con un investimento di oltre 600mila euro: i lavori che inizieranno nei prossimi giorni richiederanno l’interdizione al traffico del segmento di strada interessato. Su via Carmignanese e via San Lorenzo gli interventi di sistemazione sono invece già iniziati, con un costo stimato di 115mila euro ciascuno e l’obiettivo è quello di riuscire a sistemare i due movimenti franosi. Previsti anche altri interventi sulla strada di Sant’Amato, con un investimento di 200mila euro. Su questa viabilità comunale oltre alla sistemazione dei movimenti franosi si interverrà anche con un mezzo speciale per effettuare il disgaggio di potenziali frammenti litoidi instabili (materiale pietroso) e la rimozione di tutte le alberature instabili che insistono sul corpo della frana. Sempre con la modalità della somma urgenza sono stati finanziati interventi sul reticolo idraulico minore per la pulizia dei fossi dai sedimenti e detriti che l’evento alluvionale ha trasportato dentro gli alvei.

"Siamo soddisfatti di aver fatto questo sforzo economico, investendo oltre 1,2 milioni di euro per la sistemazione del territorio, pesantemente colpito dall’alluvione del 2 novembre – ha spiegato il sindaco di Vinci, Giuseppe Torchia –. Si tratta di tutti interventi urgenti, per cui chiediamo un po’ di pazienza ai cittadini qualora si verificassero alcuni piccoli problemi di viabilità. La violenza dell’alluvione ha fatto sì che non era possibile aspettare, vista anche la situazione di pericolo. Il nostro è uno sforzo importante, di risorse e personale: ci aspettiamo che ci sia copertura economica da parte del dipartimento di protezione civile perché si tratta di interventi fondamentali per chiudere la fase dell’emergenza". I lavori in questione sono stati già affidati a diverse aziende, molte delle quali sono già operative mentre altre inizieranno nei prossimi giorni.