Francesca Allegri, addio all’ex direttrice della Casa museo di Boccaccio

Empoli, 3 agosto 2023 – Cordoglio dell'Associazione nazionale Case della Memoria per la morte di Francesca Allegri, bibliotecaria della Casa museo di Boccaccio a Certaldo (Firenze), di cui divenne direttrice, docente, scrittrice e saggista.

"Siamo vicini all'artista Massimo Tosi per la perdita della moglie Francesca Allegri - commentano Adriano Rigoli e Marco Capaccioli, presidente e vicepresidente dell'associazione nazionale Case della Memoria -. La ricordiamo con affetto e stima. È stata anima della Valdelsa letteraria. Da lei e da una sua idea ha avuto inizio anche la nostra avventura: nel 2004, su incarico della Regione, ebbe il compito di censire le case dei personaggi illustri toscani. In seguito, volle costituire un'associazione in grado di dare un riconoscimento a questi luoghi della cultura, l'associazione Case della Memoria, poi diventata negli anni la nostra associazione nazionale. In sua memoria continueremo a valorizzare e far crescere la nostra realtà associativa”.