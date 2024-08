Frana di San Piero in Mercato. Ora l’operazione da un milione. Semaforo verde per il progetto

Una maxi operazione da oltre un milione di per mettere in sicurezza quella porzione di territorio colpita ormai diverso tempo fa da una frana. E proprio pochi giorni fa, ne è stato approvato dal consiglio comunale il progetto di fattibilità tecnico-economica: l’iter burocratico può dunque proseguire ulteriormente. Questi gli ultimi sviluppi circa l’intervento da 1.125.000 euro che riguarderà la messa in sicurezza di via San Piero in Mercato. L’area oggetto dell’opera è posta sui rilievi collinari che si innalzano a oriente della valle del Borro dei Laghi e sui quali si estende l’abitato di Montespertoli.

Un’operazione che nelle intenzioni dei promotori e dell’amministrazione comunale dovrà porre rimedio al "dissesto gravitativo che è progredito sino a determinare un significativo quadro deformativo della sede stradale, costituendo, allo stato attuale, un evidente danno all’integrità di questa via di comunicazione e una diretta minaccia al patrimonio urbanizzato". I lavori prevedono nel dettaglio la realizzazione nella sottoscarpa stradale di una paratia semplice di pali trivellati di grande diametro e teste dei pali saranno collegate con un cordolo in cemento armato realizzato con calcestruzzo. Un lavoro da completare in circa sei mesi dal momento dell’affidamento del cantiere, stando al cronoprogramma di massima. E l’obiettivo resta quello di completare in toto il percorso burocratico entro l’anno, per poi far sì che la parte pratica possa entrare nel vivo nel corso del 2025.