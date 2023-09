Fra teatro e laboratori. Torna il Gaia Festival

Dal 23 al 30 settembre a Fucecchio e San Miniato si tiene la seconda edizione di Gaia-Festival per la cultura della sostenibilità, festival multidisciplinare delle arti che tra spettacoli teatrali, proiezioni cinematografiche e laboratori si pone l’obiettivo di riflettere e confrontarsi sulla tematica della sostenibilità affrontata come modello culturale, economico e sociale. Il festival si tiene dal 23 al 26 settembre a Fucecchio (Teatro Pacini) e dal 27 al 30 settembre a San Miniato. Tantissimi gli appuntamenti. Si comincia con ’Viaggio in un mondo dov’è bello circolare’: incontro con Vinicio Di Iorio dedicato alle scuole secondarie di secondo grado (modera Diego Barsotti). Poi il giorno stesso alle 21,30 spettacolo ’Mulinobianco, back to the green future’, a cura di Babilonia Teatri. E così avanti con incontri e momenti di teatro che chiuderà, a Fucecchio, con l’intensa giornata di martedì: alle 10, ’Aggiustiamo il mondo’ con la presentazione del libro di Giorgia Pagliuca dedicato alle scuole secondarie di primo grado, e alle 17,45 ’La sostenibile leggerezza dell’essere’, una serie di laboratori teatrali per bambini e ragazzi (7-11 anni in orario 17.45-19.15, 12-18 anni tra le 19.30 e le 21, under 15 alle 21.30-23).