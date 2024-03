Fra storia e spiritualità. In cattedra Padre Gianni

Nuovo appuntamento con la storia. Sabato prossimo padre Bernardo Gianni, abate di San Miniato al Monte di Firenze, sarà ospite della Fondazione Montanelli Bassi per parlare della spiritualità monastica tra passato e presente. La conferenza concluderà il ciclo dedicato alla ’Toscana dei monasteri: storia, architettura, spiritualità’ e si svolgerà eccezionalmente nel parlatorio del monastero di San Salvatore (Poggio Salamartano) alle 17. Padre Bernardo Gianni è oggi una delle personalità di maggior rilievo a Firenze per il suo impegno nel dialogo tra religioni e per la pace, oltre ad aver rinnovato il ruolo di San Miniato al Monte come centro di spiritualità noto in tutto il mondo. Nel 2019 ha predicato gli esercizi spirituali per la Quaresima di papa Francesco. Per i suoi meriti nel febbraio scorso ha ricevuto il Pegaso d’oro dalla Regione Toscana che è un importante riconoscimento.