Forbici, acconciature e talento. Una fucecchiese vola a Miss Europa

Le Miss devono essere pronte per la passerella. Serve il top dei professionisti per preparale al grande momento nel quale metteranno la loro bellezza alla prova di una severissima giuria. Una di queste grandi professionalità arriva dalla città di Montanelli. Infatti una fucecchiese vola a Miss Europa. Valentina Celestre, 36 anni, hair stylist nonché titolare di Missione Moda Parrucchieri di Fucecchio, salone aperto tredici anni fa, è stata scelta dal team di Miss Europe Continental per acconciare le bellissime ragazze che parteciperanno al prestigioso concorso ideato da Alberto Cerqua e presentato da Veronica Maya, con collegamenti esterni e diretta su Amazon Prime Video.

Un altro trampolino di lancio davvero straordinario. Una preziosa opportunità di ulteriore autentica ribalta. Valentina Celestre ha già preso parte a grandissime iniziative. L’appuntamento, in questo caso, è con quelle che possono considerarsi vere e proprie "olimpiadi di bellezza", con ben sei tappe per questa undicesima edizione: oltre alla finale europea, andata in scena domenica 5 novembre alla Mostra D’Oltremare di Napoli, le finali internazionali si terranno al Teatro Sant’Aniello di Castel Volturno (Caserta) in cinque date. Valentina e il suo staff ci saranno e si occuperanno di preparare le ragazze finaliste, tra le quali si cela la nuova vincitrice, nelle serate del 25 e del 26 novembre.

Naturalmente c’è grande entusiasmo per questo traguardo che, nel settore, non è affatto una cosa semplice. "Dopo anni di soddisfazioni ed eventi, questa è un’opportunità nuova e come ogni novità va colta con il giusto spirito e concentrazione – racconta –. Non sono nuova a tali eventi ma arricchire la propria esperienza professionale è sempre un valore aggiunto e mi riempie di gioia". Valentina Celestre, infatti, in passato si è già occupata di preparare gli attori del musical Cyrano de Bergerac al teatro di Roma e i musicisti del concerto di Claudio Baglioni. Adesso questa nuova sfida la attende. Stavolta non ci sono in campo attori o attrici. Ma siamo sul set della grande bellezza. E ognuna delle ragazze che partecipa gioca la grandissima carta del successo. Un pezzetto di questa carta è costituito anche dal lavoro e dal tocco esperto che arriverà dalla professionista dei capelli di Fucecchio.

C. B.