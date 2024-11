Fondi per sistemare via di Poppiano

Strade e frane: un binomio che ha spesso il significato di una battaglia senza fine per Montespertoli. La giunta guidata da Alessio Mugnaini ha appena approvato un nuovo intervento su via di Poppiano. "Adesso, nella parte della strada a monte, - spiega il vicesindaco con delega ai lavori pubblici Marco Pierini - interveniamo rifacendo tutte le chiaviche e i sotto-attraversamenti e asfaltando il tratto dal primo sotto-attraversamento fino all’area già sistemata col precedente intervento".

Una prima fase aveva difatti riguardato il tratto tra la Sp 4 Volterrana ed il fondovalle Virginio. "Siamo contenti perché in questo modo ci occupiamo sia di prevenire forme erosive del versante, sia di migliorare la sicurezza stradale eliminando gli attuali avvallamenti in corrispondenza dei vecchi sotto-attraversamenti". Intanto, sempre per il risanamento di via di Poppiano sono arrivati 80mila euro dalla Regione Toscana.

"Si tratta - afferma sempre il vicesindaco Pierini (nella foto) - di ulteriori fondi ottenuti dalla Regione per migliorare il sistema di regimazione delle acque piovane nel tratto di via di Poppiano che va da via Volterrana fino al ponte sul Virginio. Quel tratto è già stato oggetto di lavori realizzati da noi con un analogo contributo erogato dalla Regione, contributo che abbiamo utilizzato per realizzare un tratto di palificata a retta del versante".

Andrea Ciappi