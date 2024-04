Fondi dalla Regione per il Palio. Gran Galà di musici e sbandieratori

Nuovi sostegni alla principale manifestazione di Fucecchio. Anche quest’anno il Comune, grazie al progetto presentato dall’Associazione Palio, si è aggiudicato un finanziamento. Stavolta a finanziare il principale evento è stata la Regione Toscana all’interno del bando per il sostegno alle manifestazioni di rievocazione storica. Il contributo ammonta a sei mila euro, che vanno a sommarsi ai 17 mila ottenuti nel 2023 e ai 13 mila del 2022 dal ministero della cultura, e ad altri 10 mila della Regione nel 2021, per un totale di 46 mila euro che negli ultimi quattro anni sono stati destinati alla principale manifestazione cittadina.

"Per il quarto anno consecutivo viene riconosciuta e supportata la nostra manifestazione e questo non può che essere motivo di orgoglio e soddisfazione – commenta l’assessore al Palio Daniele Cei –. Un riconoscimento che premia l’impegno profuso da tutti gli addetti ai lavori per promuovere il Palio e i suoi eventi collaterali, che ormai da quattro anni vengono riconosciuti a livello regionale e statale". Intanto sabato sera alle 21 In piazza Vittorio Veneto torna il Gran Galà dei Musici e Sbandieratori del Palio di Fucecchio, giunto alla sua dodicesima edizione. Gli appassionati potranno assistere alle evoluzioni degli sbandieratori che, accompagnati dai gruppi musici delle dodici contrade, coloreranno il centro cittadino per uno spettacolo davvero suggestivo.

Poi il 27 aprile ci sarà la seconda delle due sessioni delle Corse di Primavera, il tradizionale evento che precede il Palio di Fucecchio, la cui 43esima edizione è in programma domenica 19 maggio. In occasione dell’evento del 27, dalle ore 7 alle 21, sono istituiti i divieti di circolazione e sosta entro la porzione di piazza Aldo Moro delimitata da apposita segnaletica.

In caso di maltempo l’evento sarà rinviato a domenica 28 aprile.