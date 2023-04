Focus sulla fotografia Tra l’uomo e l’ambiente L’esperienza di Bardazzi

MONTESPERTOLI

Un focus sulla fotografia a colori, su quella in bianco e nero e sui reportage. Questi i principali temi, oltre a tanti altri argomenti legati alla cultura dell’immagine in divenire, che saranno affrontati domani sera alle ore 21.30 presso il Loft 19, in via Sonnino a Montespertoli. Ospite della serata organizzata dal locale Circolo Fotografico Fermoimmagine sarà Filippo Bardazzi. Giornalista e fotografo classe 1987 nato a Prato, Bardazzi ha sempre posto al centro dei suoi lavori il rapporto tra uomo e ambiente, con un interesse specifico verso i cambiamenti che coinvolgono passato e presente. Le sue immagini sono apparse su riviste italiane e internazionali come il Financial Times, Newsweek, Courrier International, D – La Repubblica, Gente e La Stampa e hanno ottenuto premi e riconoscimenti in numerosi festival in Italia e all’estero. Parallelamente all’attività editoriale è docente di Documentazione Fotografica presso la Libera Accademia di Belle Arti di Firenze e insegnante di fotografia analogica e camera oscura per diverse realtà pubbliche e private. Nel 2016 è stato tra i soci fondatori dell’associazione culturale Sedici. Per informazioni scrivere a [email protected]