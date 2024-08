FiPiLi, lavori e pedaggi: "Priorità alla sicurezza con la terza corsia"

La polemica è bollente. A incendiare l’estate della FiPiLi – già rovente a causa di cantieri, code e disagi – ci si è messa pure la discussione interna al Pd tra favorevoli e contrari al pedaggio per i tir. Il tema fa discutere e il mal di pancia di alcuni consiglieri regionali dem scalda anche il territorio empolese, dove tra l’altro sono previsti nuovi lavori per mettere in sicurezza il viadotto di Ponzano e non solo. In direzione mare scatterà la chiusura della carreggiata tra Empoli Est ed Empoli Centro dalle 22 di lunedì alle 6 di martedì.

Sindaco Mantellassi, è giusto introdurre il pedaggio per i tir? Il Pd pare spaccato…

"Su temi di questa portata e per un’arteria così importante per tanti territori è normale che ci sia dibattito, soprattutto nel partito di governo. Il percorso intrapreso dal presidente Giani sulla costituzione di Toscana Strade è coerente con il programma elettorale del 2020. È e deve essere il primo passo verso la modernizzazione della strada. Il tema non è solo la società e il pedaggio ma cosa faremo da lì in poi. Deve essere un percorso che ci porti a rinnovare e modernizzare la FiPiLi".

Come giudica questo stallo sul futuro di Toscana Strade?

"È chiaro che far pagare gli autotrasportatori sia una scelta politica su cui deve esserci la più ampia condivisione possibile, trovando anche modi per alleviare i primi anni di passaggio dalla gratuità totale al pedaggio. Il tema più che della società e del pedaggio, penso sia l’orientamento delle risorse. È necessario che sia un percorso complessivo verso la modernizzazione della strada".

Potrà la nuova società di gestione risolvere ogni problema?

"La società è uno strumento e alleggerire la strada dal traffico di Tir che la appesantisce di più è un tema reale. La cosa più urgente è la manutenzione ma soprattutto la progettazione delle terza corsia e la messa in sicurezza di alcuni tratti".

Come poter migliorare un’infrastruttura così importante per l’Empolese e non solo?

"Un intervento strutturale, vero, che la migliori e avvii il suo allargamento è ciò che serve davvero e la nuova società con introiti nuovi deve avere questa missione. Come Comune stiamo intervenendo per aiutare anche la viabilità che si ricollega alla FiPiLi. Penso alla bretella di Ponzano, di cui abbiamo finanziato la progettazione".

Ogni giorno o quasi code e disagi. Quali sono le ripercussioni per la città?

"Con tre uscite la città è interessata da questi lavori e il traffico urbano ne risente, anche se in questo momento specifico siamo in un mese di passaggio per via delle ferie estive".

Cosa chiederete alla Regione per limitare i disagi?

"Quello che è stato sempre chiesto: lavori in notturna laddove possibile, limitare le restrizioni di carreggiata, agire lontano dalle stagioni in cui il traffico è più intenso".

Alessandro Pistolesi