FiPiLi, lavori al viadotto. Verso Firenze si viaggia su una sola carreggiata

EMPOLI

I lavori di messa in sicurezza e consolidamento del viadotto di Ponzano, iniziati nelle scorse settimane, stanno andando avanti. E per consentire il prosieguo delle operazioni, il prossimo fine settimana verrà chiuso temporaneamente un tratto della Fi-Pi-Li. ‘Ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze ha disposto nel dettaglio la chiusura della carreggiata tra gli svincoli di Empoli Centro e Empoli Est, in direzione Firenze, dalle 21 di venerdì alle 6 di sabato. Contestualmente, è stato istituito il divieto di transito nel tratto Empoli Centro - Empoli Est verso il capoluogo di regione ai veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate, dalle 6 di sabato alle ore 24 di domenica prossima. La maxi-operazione avviata il mese scorso si pone l’obiettivo di consolidare una delle travi del viadotto danneggiata da un incidente stradale avvenuto lo scorso maggio: lavori indifferibili per la sicurezza dell’infrastruttura che riguarderanno la sostituzione della trave in calcestruzzo danneggiata dall’impatto con una nuova trave metallica, oltre che la ricostruzione della soletta del viadotto al di sopra della stessa. E che di questo passo dovrebbero concludersi entro il prossimo 31 agosto.