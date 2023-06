FiPiLi, i disagi non vedono fine: la corsia resta ancora chiusa. Nuova proroga fino al 21 luglio

Empoli, 23 giugno 2023 – Non c’è pace per i ’dannati’ della FiPiLi, i pendolari che ogni giorno si trovano costretti a fare i conti con code e disagi per andare al lavoro oppure per tornare a casa. Disagi che nelle ultime settimane si sono amplificati per la chiusura della corsia di marcia tra Empoli centro ed Empoli est, in direzione Firenze, disposta in seguito al danno causato da un camion che oltre un mese fa ha urtato una trave del sottovia della superstrada nel quartiere di Ponzano. Come da ordinanza della Città Metropolitana di Firenze, il termine per la riapertura era fissato per stasera alle 20, ma ieri la Metrocittà ha annunciato la proroga della chiusura fino al 21 luglio. "È in corso la definizione progettuale delle attività finalizzate alla riapertura delle due corsie, seppure a larghezza e carichi ridotti – si legge nella nota – Il progetto delle opere di puntellamento sarà consegnato entro questa settimana". Insomma, l’ipotesi di un’estate senza cantieri in FiPiLi resterà un miraggio. "Il tempo trascorso dai danni dello scorso 15 maggio è stato impiegato per le attività di analisi, valutazione e progettazione di misure di allestimento del cantiere, rivelatesi particolarmente complesse", chiarisce la Metrocittà.

La buona notizia è che i lavori sul cavalcavia Carraia sono finiti (anche in quel caso l’intervento era scattato per i danni di un camion che aveva urtato il ponte con la benna di una piccola ruspa trasportata sul cassone). La fine di questi lavori farà sì che da stasera alle 20 la chiusura del tratto sarà più limitata: invece che due chilometri circa 1,2. Intanto, anche nella giornata di ieri, si sono formati rallentamenti e code, specialmente nel tratto verso Firenze tra Montelupo Fiorentino e Ginestra dove la fila di auto era lunga due chilometri.