"Fiori Silenziosi" in biblioteca Attori sul palcoscenico e una mostra di pittura In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza di genere, il Comune di Cerreto Guidi promuove due iniziative: uno spettacolo teatrale e una mostra di pittura. Entrambe intitolate "Fiori Silenziosi", mirano a sensibilizzare su questo tema drammaticamente attuale.