Fine della fase residenziale del 223° corso Allievi Agenti della Polizia di Stato

A dicembre finirà la fase residenziale del 223° corso Allievi Agenti della Polizia di Stato che ha interessato 1.950 unità. Dal 19 dicembre, gli agenti in prova verranno trasferiti negli uffici a cui sono stati assegnati per concludere il corso l’ 8 febbraio 2024. Lo riferisce Empoli in Azione che auspica nuove assegnazioni per la Questura Fiorentina. "Ci auguriamo - dice Luca Ferrara - che Empoli possa beneficiare di qualche rinforzo in loco. Sono molte le esigenze sul territorio e tanti i pensionamenti che hanno ridotto il numero di forze di Polizia nell’Empolese Valdelsa".