Filmato mentre urina in centro. Lo sdegno dei cittadini sui social

Il filmato di un soggetto ripreso mentre mentre urina in pieno centro scatena rabbia. Sembra in corso Matteotti – dalle immagini – e in pieno giorno. Il video piombato sui social legati a Fucecchio, sta sollevando lo sdegno e dei cittadini, davanti ad un gesto che dimostrerebbe tanta inciviltà e mancanza di rispetto. Saranno necessarie verifiche. Si tratta di un uomo che – stando ai racconti di alcuni, sempre sui social – sarebbe stato visto anche spaccare le bottiglie di birra in strada. "Un fatto molto grave", recitano i commenti, quasi come un rosario, davanti al filmato.

Scene che arrivano dopo settimane nella quali sono state anche molte le segnalazioni d rifiuti abbandonati sul territorio, sia nella zona delle Cerbaie, ma anche in aree più centrali. Come la bici gettata nei rovi nelle vicinanze del guardino Bombicci. Un quadro, insomma, davanti al quale sono i cittadini con i propri commenti a chiedere maggiori controlli e un giro di vite contro chi deturpa. Ha destano sgomento – pur trattandosi comunque di altro genere di episodio – anche l’aggressione all’autista del bus che, dopo un diverbio con un passeggere, in piazza del mercato, si è trovato con il coltello puntato alla gola. "Ormai un po’ dappertutto è la calata la sicurezza e sempre più frequenti sono gli eventi come questi. Dalle grande città il peggio è arrivato anche nei piccoli paesi... È come una macchia d’olio che si sta allargando ovunque", scrive un cittadino.

Ora il fatto di un uomo che fa i suoi bisogni in centro, stando a quando mostra il video girato verosimilmente con un cellulare e del quale ne viene sottolineata la gravità.