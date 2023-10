Fiera di novembre. Ecco tutte le attrazioni

Per Fucecchio, ma anche per tutto il comprensorio del Cuoio, si tratta di uno dei momenti clou dell’anno che richiama persone da tutto il Valdarno e oltre, soprattutto giovani. Torna a Fucecchio la tradizionale Fiera di novembre con le bancarelle per le vie del centro, le aperture festive dei negozi e il luna park in piazza Aldo Moro.

La fiera di Fucecchio ha origini antiche. Nata come fiera del bestiame nel secolo scorso, quando da tutta la Toscana giungevano centinaia di persone per acquistare e vendere animali, si è evoluta nel corso degli anni attraverso la fiera delle merci fino a giungere alla disposizione attuale.

È già disponibile il programma delle iniziative. Il grande Luna park con tutte le sue giostre e i giochi di nuova generazione sarà aperto fino a domenica 12 novembre. Bancarelle per le vie del centro nei giorni 1, 5, 7, 9, 11 e 12 novembre, dalle 8 alle 20.