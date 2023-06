Fibbiana si accende con la decima edizione della "Cena de' Ciucchi", solidarietà e divertimento!

Tradizione e spettacolo: in piazza San Rocco torna la "Cena de’ Ciucchi". Fibbiana si accende con il più atteso degli appuntamenti, una decima edizione tutta da scoprire, per festeggiare un ritrovato spirito di collaborazione e comunità.

Protagonista indiscussa la frazione montelupina, dove sabato a partire dalle 20 - dopo più di 10 anni dalla prima iniziativa e nonostante le difficoltà - il comitato torna ad organizzare una "serata tra amici", un viaggio tra passato e presente, come sempre animato dallo spirito della solidarietà. Come da tradizione, infatti, il ricavato della cena e delle varie iniziative che si svolgeranno durante la serata, sarà devoluto in beneficenza. Quest’anno la raccolta fondi sarà destinata ad un progetto riguardante le zone alluvionate dell’Emilia Romagna. Ai fornelli i due circoli e punti di riferimento del paese, Mcl e Casa del Popolo. E c’è tanta curiosità per conoscere i nomi dei vincitori degli ambiti premi "Ciucco dell’anno" e "Ciucco ad Honorem", che saranno tenuti segreti fino al momento del "Volo del Ciucco". Goliardia, divertimento ma anche musica. Sul palco i 90’s Patriots e i Nothing in Common, giovani band del territorio che hanno sposato la causa benefica. Non mancheranno sfilate di look vintage e di accessori alla moda, con uno special guest di tutto rispetto. Ospite d’onore della serata sarà infatti Filippo Magli, giovanissimo ciclista professionista fibbianese reduce dal Giro d’Italia. Chi vorrà partecipare, potrà farlo su prenotazione contattando la Casa del Popolo e il Circolo Mcl.