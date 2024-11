Fiaccolata, memorial e tante parole d’affetto

Una giovane vita spezzata improvvisamente, un’intera comunità in lutto. Tanti i messaggi di affetto e di cordoglio anche sui social dopo che la società calcistica del suo paese, l’Us Ponte a Elsa 2005, ha dato la notizia della scomparsa del 22enne Assane Niang. Dalle altre società empolesi agli amici passando per chi ha voluto semplicemente dimostrare vicinanza alla famiglia. Grande sgomento anche tra i vicini nel palazzo dove abitava a Ponte a Elsa, vicino alla stazione ferroviaria. I funerali si terranno in Senegal, paese di origine della famiglia, ma nei prossimi giorni sarà organizzata a Ponte a Elsa una fiaccolata con cui poter dare l’ultimo saluto ad Assane, nato e cresciuto nella frazione al confine tra Empoli e San Miniato. Proprio nella scuola calcio del Ponte a Elsa, ha iniziato a tirare i primi calci a un pallone. Per questo la società biancorossa del presidente Michele Mango ha chiesto alla federazione di poter osservare nel prossimo weekend un minuto di silenzio prima di ogni gara delle proprie squadre. Inoltre a primavera 2025, al campo sportivo Baldinotti, verrà organizzato un memorial in suo ricordo. Dopo aver smesso di giocare, infatti, Niang aveva iniziato a dare una mano ai vari istruttori delle diverse categorie del club in riva all’Elsa. Nel frattempo gli amici hanno aperto anche una raccolta fondi denominata "Assane Niang (Allah y rahmo) per sempre con noi" sulla piattaforma Cotizup, che ha già raggiunto diverse centinaia di euro. Soldi che saranno utilizzati p per organizzare il trasporto della salma in Senegal.

Si.Ci.