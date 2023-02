Empoli, ‘Leggenda’ il festival della lettura e dell'ascolto torna in presenza

‘Leggenda’ il festival della lettura e dell'ascolto

Empoli (Firenze), 24 febbraio 202 – A Empoli torna "Leggenda - Festival della lettura e dell'ascolto" per bambini da 0 a 14 anni di età, per famiglie e adulti, ma anche per insegnanti, educatori ed esperti. Da giovedì 11 a domenica 14 maggio saranno quattro giorni di incontri con autori, laboratori, letture ad alta voce, spettacoli, tavole rotonde, ma anche installazioni, mostre e molto altro ancora.



Al centro libri e lettori, fra pagine e avventure da vivere nel segno del racconto e della fantasia. Empoli sarà palcoscenico di questa sesta edizione, 'anticipata' nel mese di aprile da eventi di rilievo targati "Aspettando Leggenda", da vivere completamente in presenza, dopo la parentesi 'riveduta e corretta' alla luce dell'emergenza Covid: tutti gli incontri, sia quelli riservati alle scuole in orario scolastico sia quelli aperti al pubblico, saranno svolti dal vivo.



Un ritorno al passato che rende ancor più tutta da vivere questa edizione della manifestazione, organizzata dalla biblioteca comunale Renato Fucini in collaborazione con Giallo Mare Minimal Teatro, Centro Studi Bruno Ciari e librerie cittadine Soc. Cooperativa Libreria Rinascita, Libreria NessunDove e La San Paolo Libri & Persone. Una rassegna, dove ogni evento è a ingresso gratuito, che anno dopo anno, ha saputo conquistare un'attenzione sempre maggiore da parte di addetti ai lavori, curiosi e appassionati. Tant'è che nel 2023 Leggenda è uno dei festival coinvolti nel progetto “Io leggo – Ad alta voce”, ideato e curato dall’associazione SciogliLibro, vincitrice del bando Ad alta voce 2020 del Centro per il Libro e la Lettura del Ministero della Cultura: il progetto mira a creare una rete di festival, un 'festival di festival', che consenta lo scambio di idee e buone prassi a livello nazionale. Oltre a Leggenda, sono coinvolti il Festival Tuttestorie di Cagliari, Mare di Libri di Rimini, Buck di Foggia, Lettori in cammino di Firenzuola, Festa del libro di Zafferana, Festa del libro di Enna, Testo e Fiera dell’editoria di Firenze.



Le scuole



I quattro giorni del festival rappresenteranno per le classi che hanno scelto di aderire la tappa finale di un percorso iniziato nel dicembre scorso con il coinvolgimento di insegnanti prima e alunni e studenti poi in incontri di formazione e laboratori a cura di Giallo Mare Minimal Teatro e della cooperativa PromoCultura. Al termine del percorso, proprio nei giorni del festival, le classi incontreranno l’autore o l’autrice dei libri che hanno letto e sui quali hanno lavorato. Sono oltre cinquanta i docenti e le docenti delle scuole dell’infanzia e primarie del Comune di Empoli che stanno partecipando ai momenti di formazione loro dedicati, fra incontri di aggiornamento sulla letteratura per l’infanzia e sperimentazioni didattiche in forma laboratoriale sull’avventura del leggere e dell’ascoltare. Oltre cento le classi delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado che hanno aderito a Leggenda e per le quali gli organizzatori stanno scrivendo un fitto calendario di incontri con autori e autrici.



Il festival



Leggenda vuole essere luogo d'incontro fra scrittori, artisti, educatori, librai e lettori-ascoltatori, per promuovere la lettura, intesa come indispensabile tecnologia 'fantastica' per sognare mondi possibili, fin dalla più tenera età e per promuovere l'ascolto come attitudine all'incontro con l'altro e l'altrove. E, come in ogni edizione, lo farà attraverso contenuti e collaborazioni prestigiose che saranno svelati più avanti, insieme alla nuova 'grafica - simbolo' di Leggenda 2023.