Feste al museo. Cultura e storia del territorio

EMPOLIUn fine settimana, il prossimo, all’insegna della cultura e del divertimento per tutte le età nei musei empolesi, da quello Civico di Paleontologia alla Casa Natale del Pontormo, passando per il Museo del Vetro. Ma andiamo con ordine e vediamo l’intera offerta di domani. Si parte domani dal Museo Civico di Paleontologia in piazza Farinata degli Uberti, dove dalle 16 alle 19 si terrà il quarto ed ultimo appuntamento della mini rassegna "Un sabato nella Preistoria". Questa volta l’incontro si intitola "L’ultimo arrivato, la comparsa dell’uomo e la sua evoluzione" e vedrà i piccoli partecipanti essere accompagnati in una visita guidata nella sala "Evoluzione dell’uomo". Sempre domani, ma alle 18, presso il Museo del Vetro di via Ridolfi si terrà l’appuntamento "I vini delle feste", un evento esclusivo organizzato in collaborazione con la delegazione Fisar di Empoli dove tra brocche, bicchieri e calici in vetro empolese gli esperti sommelier illustreranno le caratteristiche dei vini e degli spumanti proposti in un particolare gioco di specchi tra oggetti e prodotti, tra contenuto e contenitore, tra suggestioni cromatiche e riflessi. Un vero e proprio viaggio dei sensi tra aromi, colori e sapori. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione, da effettuare direttamente sul sito di Fisar Empoli all’indirizzo www.fisarempoli.it. Infine, chiudiamo con "Natale a Casa Pontormo", che dopo il primo incontro di domenica 15 dicembre torna dopodomani per il secondo ed ultimo appuntamento. "Tutti i colori di Jacopo" è il titolo di questo laboratorio pensata per bambine e bambini da uno a cinque anni, che consentirà loro di immergersi nelle opere del famoso pittore Jacopo Carrucci, attraverso una proiezione interattiva. A seguire i piccoli partecipanti con i loro genitori si cimenteranno in un laboratorio per creare insieme uno speciale strumento per fare le ombre. L’ingresso al museo e il laboratorio sono gratuiti. Per informazioni e prenotazioni è sufficiente chiamare lo 0571 757067 o scrivere a [email protected].