Festa tricolore per Bettiol. Tutto esaurito per il campione: "Gara perfetta, è stato super"

"Indossare la maglia tricolore. Svegliarsi il giorno dopo e realizzare che il grande sogno è realtà. Sono al settimo cielo, un’emozione indescrivibile. Grazie a tutti, è un onore immenso". Alberto Bettiol, il ciclista di Castelfiorentino, ha compiuto un’altra impresa: domenica si è laureato campione italiano su strada tagliando in solitaria il prestigioso traguardo posto a poca distanza dalla casa del grande ct Alfredo Martini considerato un padre putativo per tanti ciclisti e in qualche modo anche per Bettiol, che aveva conosciuto quando era ancora Dilettante. Oggi il 30enne castellano è un atleta maturo (nel suo palmarès c’è anche il Giro delle Fiandre 2019) che sabato si presenterà alla partenza del Tour de France (start da Firenze) indossando la maglia tricolore. Ma prima del nuovo impegno questa sera nella sua Castelfiorentino si terrà una grande festa in suo onore, organizzata dal main sponsor del suo club per festeggiare i dieci anni con Cannondale. Al Teatro del Popolo (18.45), già tutto esaurito, verrà anche presentata la nuovissima bicicletta con cui Bettiol ha trionfato al campionato italiano e che lo accompagnerà nella Grande Boucle. "Si tratta di un pezzo unico e personalizzato", rivela il fratello Cosimo, ex ciclista, che con babbo Marco e mamma Laura ha esultato sul traguardo di Sesto Fiorentino. Il fratello minore è l’ombra discreta ma sempre presente nella vita sportiva di Alberto. Lo aiuta nei preparativi dei grandi appuntamenti, dai pasti pre-gara alla cura del mezzo meccanico. "Era reduce da una brutta caduta al Giro di Svizzera. La lesione al braccio gli aveva procurato anche un’infezione che si è dovuto curare con gli antibiotici. Ha dovuto saltare la prova tricolore a cronometro e per la gara su strada c’erano tanti interrogativi. Invece è stato super. Ha vinto alla Bettiol".

Un’altra perla che si aggiunge alla già splendida collezione di successi.

Bettiol è cresciuto nella società ciclistica di Castelfiorentino e anche se adesso gli impegni sportivi lo portato in giro per il mondo, quando può torna a casa. Il quartier generale del fans club è al Circolo Arci Bastione dove si fanno anche aperture straordinarie per vedere gareggiare Alberto (come quella alle 5 del mattino per assistere alla prova olimpica su strada di Tokyo 2020, ndr). A Castelfiorentino il ciclismo si interpreta ancora in maniera genuina, contando sulla passione e sul volontariato. "L’ingresso alla festa a teatro è gratuito, ma se qualcuno vuole lasciare un’offerta per la gara Juniores che organizzeremo a fine agosto sarebbe davvero un gesto gradito", comunica Cosimo.

Irene Puccioni