Festa Salamarzana . Ecco le nuove date

Ci sono le date. E c’è la macchina organizzativa già al lavoro, nonostante ci sia ancora tutta l’estate davanti. Ma l’iniziativa è grande e coinvolge tantissime realtà. Sabato 7 e domenica 8 settembre torna Salamarzana, la festa medievale promossa dall’associazione Amici del Centro Storico, giunta alla 15esima edizione. Il programma della manifestazione, a ingresso gratuito, è ampio e articolato, con rievocazioni storiche, spettacoli, giochi, laboratori e degustazione di piatti tipici medievali che animeranno le vie, le piazze e i vicoli del centro storico alto. La festa promossa dal Comune e nata per valorizzare il centro storico di Fucecchio, rappresenta un’occasione importante per il rilancio turistico del territorio. Questa si colloca tra le iniziative di rivisitazione storica rivolte ai luoghi che anticamente si trovavano sul cammino della via Francigena. Durante la festa sono visitabili, con l’ausilio di guide in costume i principali monumenti della città: chiese, torri, palazzi come il Palazzo della Volta, La Chiesa di San Salvatore e San Giovanni Battista.