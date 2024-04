Festa per il gemellaggio. Si rinnova l’amicizia

Una giornata intera quella del prossimo 13 aprile. L’amministrazione comunale festeggia i 10 anni di gemellaggio con la cittadina francese di Nogent sur Oise, con il rinnovo del gemellaggio e la presentazione delle associazioni coinvolte.

Nell’occasione in programma anche la firma del “Patto di amicizia” con la cittadina inglese di Beverley e la presentazione del progetto Aiccre Toscana con la premiazione degli studenti che hanno partecipato. L’appuntamento è per le 10 al cinema teatro Pacini. Era il 14 aprile 2014 quando Fucecchio e il comune francese di Nogent sur Oise siglarono il gemellaggio. Quella di sabato prossimo non sarà solo una giornata di festa, ma di nuovo impegno per perseguire il progresso, lo sviluppo e il benessere di entrambi i popoli, uniti dal desiderio di conoscenza e convivenza all’interno dell’Europa, nel rafforzare e promuovere ogni tipo di relazione sociale, economica, turistica e culturale attraverso incontri e scambi.