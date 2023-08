Festa per golosi Bomboloni caldi musica e cabaret

EMPOLI

Il Circolo di Casenuove è in festa. Torna l’atteso appuntamento con la fiera delle golosità. Prende il via domani la 16esima edizione della Sagra del Bombolone. Ogni sera musica e dolci da leccarsi i baffi, stand gastronomici dedicati al famoso bombolone empolese la cui fama è andata ormai oltre il confine e intrattenimento per tutti i gusti e per tutte le età. Cremosi, golosi, meravigliosi. Caldi, zeppi di crema o cioccolato: sono loro i protagonisti assoluti della manifestazione organizzata nei locali del Circolo di via Fratelli Cairoli a Empoli. Si comincia domani con l’apertura dello stand dei bomboloni, fissata per le 19,30. A seguire live music con Laura canta Laura, tribute band di Laura Pausini. Ospite del sabato alle 21,30 la Emi Galan Band mentre l’accompagnamento musicale della domenica sarà curato dalla Banda dello Zenzero con lo show "O che banda è?". Dal karaoke alla comicità, dal cabaret ai laboratori di manualità per i più piccoli, ogni sera un’occasione per uscire, stare in compagnia e degustare bomboloni artigianali ascoltando musica. Lunedì è giorno di chiusura, i volontari tornano martedì 22. Tra le performance più attese quella di mercoledì sera con la magia di Torre del Lago che sbarca a Empoli con le Drag Queen del "Mama mia", uno spettacolo coloratissimo e movimentato per far ballare grandi e piccini. Le ragazze del Karashow intratterranno il pubblico nella serata del 24, e poi spazio agli scherzi telefonici di Alessandro Masti per uno spettacolo pieno di risate ed allegria. Rock e blues faranno da sfondo alla sagra sabato 26, dove un momento sarà dedicato anche ai bambini con Geppetto e il suo laboratorio per costruire giocattoli da poter riportare a casa.

Fino a domenica 3 settembre un calendario ricco di appuntamenti che passerà dalla tribute band di Claudio Baglioni, di Renato Zero e dei Pooh, per arrivare alla disco music anni ’70,’80 e ’90. Durante la sagra sarà in funzione il ristorante con specialità locali e pizzeria, tutti i giorni negli spazi della festa sarà possibile curiosare tra i banchi del mercatino artigianale. Sono gradite le prenotazioni via WhatsApp al 331 3377430.