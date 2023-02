Cupido passa dalle pagine de La Nazione. Aspettando il San Valentino il nostro giornale si tinge dei colori dell’amore. L’iniziativa a suon di parole dolci e dichiarazioni è appena cominciata. Coppie innamorate, insomma, fatevi avanti e stupite il partner con dediche su carta. Il gioco è semplice: potrete inviarci i vostri messaggi, letterine, poesie e pensieri, per rendere il giorno degli innamorati ancora più speciale. E potrete farlo utilizzando il nostro contatto Whatsapp e digitando il numero di telefono 335 5959529. "Carao Valentino….ecco le cose che non ti ho ancora detto": non dimenticate, ovviamente, di indicare chi è che scrive e a chi è rivolto il testo che intendete inviare. La sorpresa per il destinatario del messaggio? Trovare sull’edizione cartacea de La Nazione e anche su quella on line (su www.lanazione.it) la dedica inaspettata. I cuori solitari non sono certo esclusi dall’iniziativa: San Valentino è il giorno dedicato all’amore in tutte le sue forme e quindi non solo a quello per la dolce metà, ma anche per gli amici, per i familiari o per l’inseparabile amico a 4 zampe. Un’imperdibile occasione per dimostrare tutto il vostro affetto a chi amate, al di là delle etichette.