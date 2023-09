Festa della birra Una tradizione con le eccellenze

MONTESPERTOLI

Una due giorni interamente dedicati alla birra e ai prodotti tipici tedeschi è quella che attende Montespertoli venerdì e sabato prossimo. L’8 e il 9 settembre torna infatti al Parco Urbano l’ormai tradizionale “Appuntamento con la birra“, giunto quest’anno alla sua trentesima edizione. Si tratta di un evento organizzato insieme alla città teutonica gemellata di Neustadt, che ha condiviso con Montespertoli la passione per la birra, la cultura e le tradizioni. Nel corso degli anni la festa è diventato uno degli appuntamenti più sentiti e partecipati dell’estate montespertolese, in cui i paesani, ma anche turisti ed appassionati del circondario non mancano di partecipare per potersi gustare un classico wurstel o bere la birra dai tipici boccali di vetro. I rappresentanti di Neustadt arriveranno nei prossimi giorni e saranno accolti come sempre dallAamministrazione comunale e dal comitato gemellaggi. Quello tra la città tedesca e Montespertoli è un legame che va avanti dal 1992 e che si è rinforzato nel corso degli anni, tanto che nel 2022 il patto di gemellaggio è stato rinnovato, creando così un vero e proprio ponte tra le tradizioni e le eccellenze delle due comunità. Proprio in quest’ottica il 30esimo “Appuntamento con la birra“ rappresenta il culmine di questa collaborazione.

La manifestazione, come già ricordato, prenderà il via venerdì 8 settembre alle ore 19, con la prima spillatura da parte del sindaco di Montespertoli, Alessio Mugnaini. Subito dopo saranno aperti tutti gli stand dove sarà possibile acquistare sia la birra che le varie caratteristiche pietanze tedesche, dal panino con bratwuste al brezeln, passando per leberkase con sauerkraut e wienerl con sauerkraut o il classico weiss wurstel con senape dolce, fino ai dolci più caratteristici come lo strudel. Oltre al buon cibo e alla birra tutti i partecipanti si potranno intrattenere con la musica del gruppo Spritz band. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il comitato Gemellaggi sulla propria pagina Facebook.