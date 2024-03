Ferruccio Busoni. Giovani musicisti da tutta Europa

EMPOLI

Nell’anno dei festeggiamenti per il centenario dalla morte del compositore empolese Ferruccio Busoni, un’altra iniziativa del locale centro musicale che porta il suo nome sta prendendo corpo. È infatti aperto il bando pubblico per la formazione della European Youth Orchestra “Ferruccio Busoni”. Ferruccio Busoni (Empoli, 1866 – Berlino, 1924), oltre ad essere ritenuto uno dei massimi pianisti della storia e una figura fondamentale in ambito compositivo, teorico e intellettuale, nel passaggio del pensiero estetico tra il diciannovesimo e il ventesimo secolo, è stato anche uno dei primi musicisti senza confini geografici, che ha viaggiato dagli Stati Uniti alla Russia e, soprattutto, un musicista europeo, nell’accezione più moderna del termine. Egli immaginava un mondo senza barriere e proprio in un momento in cui soffiava il vento della prima guerra mondiale. Per queste ragioni il Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni di Empoli ha ritenuto opportuno includere il progetto di un’orchestra giovanile europea tra le numerose iniziative che saranno organizzate nel centenario: un’occasione preziosa di formazione, un’esperienza di musica d’insieme, rivolta a giovani strumentisti provenienti dagli stati membri dell’Unione Europea.

L’European Youth Orchestra “Ferruccio Busoni” si pone l’obiettivo ambizioso di creare un ponte tra il mondo accademico, formativo e l’attività professionale: attraverso il lavoro intensivo di stage e gli incontri con stimati professionisti e formatori, preparerà un programma che verrà eseguito a Empoli, nella suggestiva cornice di Piazza Farinata degli Uberti, venerdì 19 luglio 2024. Possono presentare domanda di ammissione i giovani residenti nell’Unione Europea, con una età compresa tra i 18 e i 27 anni al 10 luglio 2024. Eventuali candidati extracomunitari saranno ammessi se in possesso di regolare visto di uno Stato membro della Comunità Europea. La domanda, scaricabile sul sito www.centrobusoni.org, deve essere inviata a [email protected] entro le 12 del prossimo 30 aprile.