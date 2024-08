Ferragosto ’alternativo’. Tanti giovani in servizio: "Restiamo in città per fare volontariato"

di Irene Puccioni

EMPOLI

L’altra faccia del Ferragosto sono loro. Chi, nonostante il giorno di festa, il caldo torrido e la legittima voglia di fare un tuffo al mare o una passeggiata in montagna, ha deciso, anche oggi, di indossare la divisa e mettersi al servizio degli altri. Sono i volontari delle associazioni del territorio che garantiranno soccorso, sicurezza, protezione, risposte ai bisogni di tutti. Veterani sì, ma anche tanti giovani che spendono nel volontariato tanto del loro tempo libero. Come le sorelle gemelle Ginevra e Virginia Simoncini, 25 anni, entrambe studentesse universitarie e volontarie alle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli. Oggi saranno entrambe in servizio: "Io nel turno del mattino – spiega Ginevra – mia sorella in quello della notte. Praticamente ci vedremo il giorno dopo. I nostri genitori in questi giorni sono in vacanza in Slovenia, noi siamo rimaste in città a fare volontariato". Le due ragazze si sono avvicinate alle Pubbliche Assistenze nel 2021 grazie al Servizio civile. "Ci è piaciuto molto e siamo rimaste. Il bello di fare volontariato? Quei ’grazie’ sinceri che ricevi dalle persone che accompagni in ospedale o aiuti durante un servizio".

A Ferragosto resta sempre accesso anche il telefono del Centro Aiuto Donna Lilith. "Siamo reperibili come tutti gli altri giorni dell’anno, giorno e notte – specifica Lorella Giglioli, psicologa e psicoterapeuta del centro delle Pubbliche Assistenze – Siamo a disposizione dello Seus, il servizio d’emergenza urgenza sociale nel caso ci fosse bisogno di fare accoglienza. Nelle ultime due settimane abbiamo avuto accessi di otto nuove donne ai nostri sportelli e proprio la scorsa notte abbiamo ricevuto una telefonata di una donna in difficoltà. Durante questa estate stiamo registrando numeri in crescita sia di richieste di informazioni che di aiuto".

Anche la Misericordia di Empoli a Ferragosto è in prima linea con i propri volontari garantendo tutti i servizi essenziali, dall’emergenza al trasporto delle persone per le cure speciali. Pronta a scattare, in caso di bisogno, anche la squadra dell’antincendio boschiva; mentre la cucina della mensa Emmaus di via XI Febbraio preparerà 35 pasti ai bisognosi. Francesco Bacigalupo, 20 anni, studente di Medicina, con la divisa giallo ciano, trascorrerà il ’suo’ Ferragosto in servizio con doppio turno: dalle 13 alle 24. "Nessun sacrificio, lo faccio volentieri. Sono entrato in Misericordia quando avevo 16 anni: ormai è la mia seconda casa – racconta con il sorriso – Siamo sempre più giovani a fare volontariato. Quello che mi ripaga di più? Vedere che quello che a me sembra un piccolo gesto per chi lo riceve è una grande cosa. E allora facciamo tutti dei piccoli gesti e faremo del bene a tante persone".